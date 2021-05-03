Два миллиардера подали в суд на издателя книги "Люди Путина"

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Фото: AP/Pavel Golovkin
Совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, а также Шалва Чигиринский и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды из-за книги "Люди Путина".
Как пишет газета Financial Times, они подали иски о клевете и защите информации к издательству HarperCollins и автору книги Кэтрин Белтон в марте и апреле.
Официальный представитель Фридмана заверил, что "ни господину Авену, ни господину Фридману не было заранее известно о других исках, о которых идет речь".
Миллиардеры обратились в суд после того, как "ответчик отказался обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений", предложенных их юристами.
Издательство заявило, что будет "защищать завоевавшую признание прорывную книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный интерес общественности".
Аналогичный иск ранее подал Роман Абрамович. HarperCollins выпустил книгу Putin's people весной 2020 года. Белтон является бывшим корреспондентом газеты FT в Москве.
В книге среди прочего утверждалось, что Абрамович якобы замешан в коррупции и приобрел "Челси" по указанию российских властей.
Абрамович, Фридман и Алишер Усманов входят в число самых богатых жителей Великобритании.
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