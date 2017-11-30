Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Фермерская ярмарка появится в Щербинке на участке площадью 0,48 гектара. Площадку для ее организации исключили из перечня мест предназначенных для проведения торгов на Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Участок для организации ярмарки находится рядом с проектируемым проездом № 6418. Ранее там хотели построить объект торгово-бытового назначения площадью 7,74 тысячи квадратных метров.

Сейчас на выделенной под фермерскую торговлю площадке нет никакой застройки.