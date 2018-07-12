Одиннадцать школ и четыре блока начальных классов откроют в столице до конца года

12 июля, 20:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новые школы и блоки начальных классов появятся в столице до конца года. Всего в эксплуатацию введут 15 образовательных объектов, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"За счет привлеченных средств инвесторов ожидается ввод четырех школ, рассчитанных на 3250 учеников", – цитирует главу ведомства портал мэра и правительства Москвы. Школу на 550 мест построят в Свиблове на Лазоревом проезде. Еще три учреждения появятся в ТиНАО: школа на 825 мест – в деревне Язово поселения Воскресенское, и две – в поселении Московский. Учреждение на 1100 мест постоят около ЖК "Татьянин парк", а объект на 775 мест во втором микрорайоне, пояснил чиновник.
Общая вместимость всех образовательных объектов, которые достроят в этом году, составит 10 175 мест. Пять будут находиться в ТиНАО, остальные – в других столичных округах. В эксплуатацию введут 11 школ и четыре блока начальных классов. Адреса объектов можно посмотреть здесь.
С 2011 года в Москве построили 298 объектов образования, 67 объектов здравоохранения и девять объектов социальной защиты.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в эксплуатацию также введут 12 детских садов, два дошкольных учреждения уже начали работать. А в ТиНАО до 2021 года постоят почти 40 образовательных объектов.
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