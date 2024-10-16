16 октября, 12:16Спорт
Томас Тухель назначен главным тренером сборной Англии по футболу
Фото: AP Photo/Matthias Schrader, File
Немец Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации страны.
Ассистентом главного тренера назначен Энтони Барри, работавший с Тухелем в английском "Челси" и немецкой "Баварии". На прошедшем чемпионате Европы он входил в тренерский штаб сборной Португалии. Тухель и Барри приступят к своим обязанностям с 1 января следующего года.
После чемпионата Европы пост главного тренера английской сборной покинул Гарет Саутгейт. Он возглавлял команду с 2016 года.
В конце августа бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон скончался на 77-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни дома.
В январе 2024 года Эрикссон сказал, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии онкологии.
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