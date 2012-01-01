Испания установила рекорд, выиграв чемпионат Европы по футболу четвертый раз

14 июля сборная Испании четвертый раз выиграла чемпионат Европы по футболу, победив в финальном матче команду Англии со счетом 2:1. Победный мяч на последних минутах второго тайма забил Микель Оярсабль. А англичане в свою очередь проиграли второй финал Евро подряд. О главном футбольном матче этого лета – в материале Москвы 24.



Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Сборная Англии стала финалистом Евро–2024 в Германии, скорее, вопреки. Обладая составом на полтора миллиарда евро, главный тренер Гарет Саутгейт выстроил вязкую игру от обороны, за которой некомфортно наблюдать. Но это довело их до решающего матча в Берлине: команда "трех львов" затягивала соперников в "болото", а сама раз за разом находила редкий, но по итогу результативный шанс. Причем проходить дальше им не мешало даже то обстоятельство, что в каждом из матчей плей-офф они пропускали первыми. Если бы не класс собранных в сборной исполнителей, способных сотворить чудо из ничего, такой фокус вряд ли бы прошел.

Испания же во главе с Луисом де ла Фуэнте пошла по другому пути, сделав акцент на быструю доставку мяча в атаку и мощный прессинг. Получилось не только зрелищно, но и крайне эффективно: до финала шесть побед в шести матчах и лучшая результативность на турнире. При этом и в обороне у испанцев тоже все в порядке. А ведь в соперниках были и победители прошлого Евро итальянцы (переиграли тогда все тех же англичан), и хозяева нынешнего чемпионата немцы, да еще и французы с хорватами.

Но в первом тайме Саутгейту удалось то, что получалось со всеми: Англия навязала Испании плотный неуютный футбол, вынуждая соперника вместо привычных красивых розыгрышей грузить в штрафную на своего форварда и капитана Альваро Морату. Но ни одна из этих подач до него толком не дошла – план британцев работал идеально. И Саутгейту совершенно неважно, что затевая "болото", не используется мощный атакующий потенциал таких крутых исполнителей, как Букайо Сака, Джуд Беллингем, Фил Фоден и Харри Кейн. При таких вводных немудрено, что первый тайм по сути прошел без ворот.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

В самом начале второй половины встречи поклонники "красной фурии" забеспокоились: де ла Фуэнте вынужденно поменял по травме одного из лучших полузащитников мира Родри на Мартина Субименди. Казалось, выпадение столь важного винтика даст Англии шанс, но футболист "Реал Сосьедада" сыграл надежно и ни на секунду не дал в себе усомниться.

Да и не он в дебюте второго тайма стал главной головной болью британцев. На 47-й минуте испанцы разогнали атаку по флангу, самый молодой игрок в истории финалов Евро и ЧМ Ламин Ямаль (ему исполнилось 17 за день до решающего матча) у границ штрафной отдал пас на другой фланг, куда уже вбегал Нико Уильямс. Расстрел голкипера англичан Джордана Пикфорда был неизбежен – 1:0. Вопрос, почему свою зону бросил правый защитник Кайл Уокер, который обязан был держать Уильямса, наверняка станет предметом изучения для знаменитых британских ученых.

Моменты у ворот Пикфорда пошли кучно, один за другим, только и успевай отбиваться. Система, которую так оберегает Саутгейт, была разодрана в считанные минуты. Супербомбардир и капитан Харри Кейн настолько не попал в игру, что его пришлось менять уже на 61-й минуте. Да и другие атакующие футболисты смотрелись не лучше.



Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Но чего у Саутгейта на этом турнире не отнять, так это умение делать замены – игроки со скамейки не раз выручали своего коуча. Это же произошло и на 73-й минуте. Появившийся по ходу второго тайма лидер "Челси" Коул Палмер затеял, пожалуй, единственную за весь матч осмысленную атаку англичан: нашел на правом фланге Букайо Сака, тот отдал в штрафную на Беллингема, Джуд покатил на удар, и Палмер плотно зарядил издали в дальний нижний угол – 1:1.

Но "красная фурия" не затряслась и свое не упустила. По-хорошему, все вопросы должен был закрывать Ямаль, но его удар из пределов штрафной сумел-таки потащить Пикфорд. А вот на 86-й минуте он был бессилен: обладатель блестящего паса и одной из самых колоритных причесок европейского футбола Марк Кукурелья прострелил в район вратарской на открывшегося на острие Микеля Оярсабаля. Нападающий, который к тому моменту не провел на поле и 20 минут, свой шанс осчастливить страну не упустил – 2:1.

Англичане были очень близки к тому, чтобы вытащить себя за волосы и во второй раз. После подачи углового они трижды били по воротам головами, но первый удар потащил Симон, второй чудом вынес из створа Дани Ольмо, а третий улетел в "молоко". Испанцы торжествуют и одновременно с этим устанавливают рекорд, выиграв четвертое Евро в своей истории. Ламин Ямаль получил приз лучшего молодого игрока Евро (и в свои годы повторил рекорд чемпионатов Старого света, оформив четыре голевые передачи) а Родри стал лучшим футболистом на всем турнире в принципе.



Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

А после поражения Англии как не вспомнить про проклятие Харри Кейна – 30-летний нападающий проиграл все шесть финалов в своей карьере. На его счету уйма голов и других полезных действий, но нет ни одного трофея. Ради них он даже сменил родной "Тоттенхэм" на немецкую машину по завоеванию титулов – "Баварию". И та тут же не выиграла ничего за весь сезон! Мистика это или нет, неизвестно, но факты для Кейна реально удручающие.

А вот Саутгейт вроде как должен получить рыцарский титул вне зависимости от итогов турнира в Германии. Если это произойдет, сэром станет тренер, впервые в истории футбола проигравший два финала чемпионата Европы. Забавная ситуация, правда?

