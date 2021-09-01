Начался отборочный матч на ЧМ-2022 между Россией и Хорватией

Фото:ТАСС/Станислав Красильников

Начался отборочный матч на чемпионат мира 2022 года между Россией и Хорватией. Встреча проходит на стадионе "Лужники" в Москве.

Капитаном сборной России стал защитник московского "Спартака" Георгий Джикия.

В стартовый состав также попали Гильерме Маринато, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев.

Запасными названы Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Максим Осипенко, Денис Черышев, Антон Заболотный, Федор Смолов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Илья Самошников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Максим Мухин.

Ранее стало известно, что во время отборочных матчей на ЧМ-2022 в сборной России будет несколько капитанов. Об этом сообщал Джикия.