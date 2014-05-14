Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2014, 16:08

Культура

Театр "Шалом" закроет сезон комедией "Измени мне, Циля"

Театр "Шалом" закроет 26-й сезон показом спектакля "Измени мне, Циля" по пьесе Ефима Смолина. Комедию сыграют 14 мая на сцене Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Герои спектакля втянуты в интригу, но их искренние чувства в итоге одержат верх над обманом и алчностью. В спектакле много иронии и еврейского юмора, сообщили в театре "Шалом".

В заглавной роли – актер театра и кино Игорь Письменный. На спектакль приглашен автор пьесы.

Новый сезон "Шалом" откроет в ноябре уже на отремонтированной основной сцене на Варшавском шоссе.

Сюжеты: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы , Спектакли недели: от драмы до комедии
спектакли комедии театр Шалом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика