По факту отравления газом семьи в Подмосковье возбудили уголовное дело

Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту отравления газом семьи в Коломенском районе. Расследование ведется по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Напомним, тела четырех человек были обнаружены 14 марта в деревне Черкизово. Погибли 30-летняя женщина и ее 32-летний супруг, а также их дети - 9 и 12 лет. В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили каких-либо телесных повреждения, указывающих на насильственный характер смерти.

По предварительным данным, причиной гибели семьи стало отравление угарным газом, источником которого могла стать неисправная или неправильно установленная газовая колонка. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, по уголовному делу будет назначен ряд экспертиз, в настоящее время допрашиваются свидетели.