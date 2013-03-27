Вор-борсеточник, управлявший автомобилем, сбил двух полицейских в ЮАО

В среду, 27 марта, во время операции по задержанию воров-барсеточников один из злоумышленников, управлявший автомобилем, сбил двух полицейских. Нарушителю удалось скрыться в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в районе дома номер 9 на Кировоградской улице, сообщает "Интерфакс".

Пострадавшие правоохранители госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент ведется розыск преступников.