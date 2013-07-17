17 июля 2013, 10:07Общество
Завершена реконструкция кабельной линии на западе Москвы
ОАО "МОЭСК" завершило реконструкцию кабельной линии "ТЭЦ-12 – МГУ" на западе Москвы. Рабочие заменили морально устаревшие кабель и кабельную арматуру на современные.
На участке длиной более 800 метров уложили около 5,5 тысяч метров кабеля сечением 2 тысячи квадратных миллиметров. Такое сечение позволило увеличить пропускную способность линии, сообщает пресс-служба компании.
Как рассказал директор Высоковольтных кабельных сетей филиала ОАО "МОЭСК" Эдуард Подадаев, кабельная трасса проходит по Западному округу Москвы и по территории ТЭЦ-12. Работы проводились в рамках инвестиционной программы для увеличения пропуска электрической мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей ЗАО.
