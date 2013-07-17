Завершена реконструкция кабельной линии на западе Москвы

ОАО "МОЭСК" завершило реконструкцию кабельной линии "ТЭЦ-12 – МГУ" на западе Москвы. Рабочие заменили морально устаревшие кабель и кабельную арматуру на современные.

На участке длиной более 800 метров уложили около 5,5 тысяч метров кабеля сечением 2 тысячи квадратных миллиметров. Такое сечение позволило увеличить пропускную способность линии, сообщает пресс-служба компании.

Как рассказал директор Высоковольтных кабельных сетей филиала ОАО "МОЭСК" Эдуард Подадаев, кабельная трасса проходит по Западному округу Москвы и по территории ТЭЦ-12. Работы проводились в рамках инвестиционной программы для увеличения пропуска электрической мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей ЗАО.