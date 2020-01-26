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Происшествия

10:59

Более 1,6 тысячи человек пострадали при землетрясении на востоке Турции

происшествия за рубежом

Фото: TASS/STR

Более 1,6 тысячи человек пострадали в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Число погибших в результате землетрясения составляет 31, еще 1607 человек пострадали, 1503 из них уже выписаны из больниц. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек", – сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что власти продолжают устранять последствия землетрясения и устанавливать ущерб от стихийного бедствия.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в городе Элязыг и провинции Малатья произошло 24 января. Разрушились около 30 зданий, несколько десятков сооружений были сильно повреждены.

Президент России Владимир Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения.

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