Более 1,6 тысячи человек пострадали при землетрясении на востоке Турции

Фото: TASS/STR

Более 1,6 тысячи человек пострадали в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Число погибших в результате землетрясения составляет 31, еще 1607 человек пострадали, 1503 из них уже выписаны из больниц. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек", – сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что власти продолжают устранять последствия землетрясения и устанавливать ущерб от стихийного бедствия.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в городе Элязыг и провинции Малатья произошло 24 января. Разрушились около 30 зданий, несколько десятков сооружений были сильно повреждены.

Президент России Владимир Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения.

