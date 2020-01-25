Число жертв землетрясения в Турции возросло до 29

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Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 29 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Отмечается, что число пострадавших достигло 1 тысячи 466 человек, 43 местных жителя были извлечены из-под обломков зданий. Ранее сообщалось о 21 погибшем, сейчас эта цифра возросла до 29 человек.

В настоящее время в районах, пострадавших от подземных толчков, продолжаются спасательные операции. Известно, что среди погибших и пострадавших россиян нет.

Ранее сообщалось о том, что мощное землетрясение магнитудой 6,8 случилось в городе Элязыг и провинции Малатья. В результате стихийного бедствия разрушились 30 зданий, несколько десятков сооружений были сильно повреждены.

Владимир Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения.