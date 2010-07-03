Два человека пострадали в ДТП с рейсовыми автобусами в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автобуса Мосгортранса столкнулись в Зеленограде. Травмы получили два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло на пересечении улицы Середниковская и Кутузовского шоссе.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции.