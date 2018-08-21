СК возбудил дело после избиения полицейским пассажира в Домодедове

21 августа, 17:48
Фото: www.youtube.com
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими во время задержания мужчины в аэропорту Домодедово. Об этом передает Агентство "Москва".
"В рамках расследования следствие даст юридическую оценку случившегося инцидента", – отметил старший помощник руководителя межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Ранее Межрегиональная транспортная прокуратура установила контроль за проведением проверки по факту задержания с применением силы мужчины, который распивал спиртные напитки в аэропорту Домодедово 19 августа. На предупреждения сотрудников полиции мужчина стал выражаться нецензурной бранью и отказался проследовать в дежурную часть. В свою очередь, полицейские с применением физической силы сковали в наручники пассажира на глазах жены и ребенка.
СК возбудил дело после избиения полицейским пьяного при задержании в аэропорту Домодедово
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