СК возбудил дело после избиения полицейским пассажира в Домодедове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими во время задержания мужчины в аэропорту Домодедово. Об этом передает Агентство "Москва".

"В рамках расследования следствие даст юридическую оценку случившегося инцидента", – отметил старший помощник руководителя межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

Ранее Межрегиональная транспортная прокуратура установила контроль за проведением проверки по факту задержания с применением силы мужчины, который распивал спиртные напитки в аэропорту Домодедово 19 августа. На предупреждения сотрудников полиции мужчина стал выражаться нецензурной бранью и отказался проследовать в дежурную часть. В свою очередь, полицейские с применением физической силы сковали в наручники пассажира на глазах жены и ребенка.