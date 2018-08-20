В МВД оценят действия полицейских при задержании пассажира в Домодедове

Следователи проверят действия полицейских, грубо задержавших мужчину в Домодедове

Следствие проведет оценку действий полицейских при задержании пассажира в Домодедове. Инцидент произошел из-за того, что мужчина распивал спиртные напитки в общественном месте.

По данным полиции, пассажир нецензурно выражался и вел себя довольно вызывающе. Когда сотрудники правоохранительных органов проводили проверку документов, мужчина вырвал свой паспорт из рук полицейского и оскорбил его в присутствии окружающих. Добровольно проследовать в дежурную часть пассажир отказался, поэтому сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу и надеть на дебошира наручники.

Как сообщает телеканал Москва 24, задержание мужчины проходило на глазах его сына, который пытался помочь отцу и отбить его у полицейских. По словам очевидцев, до этого момента сотрудники МВД делали все согласно закону.