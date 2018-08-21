Прокуратура взяла на контроль проверку по задержанию мужчины в Домодедове

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Межрегиональная транспортная прокуратура установила контроль за проведением Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте проверки по факту задержания с применением силы мужчины в аэропорту Домодедово 19 августа. Об этом передает Агентство "Москва".

"По завершении проверки юристы дадут оценку действиям всех участников происшествия. Законность принятого решения находится на контроле аппарата транспортной прокуратуры", – рассказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее полицейские в аэропорту Домодедово столкнулись с мужчиной, который распивал спиртное. Им оказался 44-летний житель Мытищ, ждавший рейса в Симферополь. По словам сотрудников полиции, мужчина в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе. Во время проверки нарушитель вырвал свой паспорт из рук полицейского и оскорбил его в присутствии окружающих.

Добровольно проследовать в дежурную часть мужчина отказался, поэтому к нему применили физическую силу. В отношении задержанного был составлен административный протокол по части второй статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.

На видео, опубликованном в сети интернет, сотрудник правоохранительных органов ударяет мужчину головой о стену и бьет по спине в попытке сковать руки нарушителя на глазах у жены и ребенка потерпевшего.