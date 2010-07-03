СК начал доследственную проверку по факту ЧП в Шереметьеве

Обстоятельства инцидента в столичном аэропорту Шереметьево установят специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Организована доследственная проверка. При рулежке на взлетно-посадочно полосе произошло задымление кабины передней части самолета. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной эвакуации пассажиров. Количество человек, обратившихся за помощью, уточняется", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ведомства.
Ранее о проведении проверки заявляли в межрегиональной транспортной прокуратуре, Ространснадзоре и Росавиации.
"В аэропорт выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", – рассказали в ведомстве.
Рейс №4477 сообщением Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45 в пятницу, 19 июля. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Предварительно установлено, что травмы получили восемь человек, два пассажира были госпитализированы.
Ранее пассажир рейса рассказал телеканалу Москва 24, как вели себя пассажиры во время эвакуации после прерванного взлета. По его словам, при эвакуации никто не терялся, пассажиры вели себя достойно, паники не было.
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