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16 июля, 17:05

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"Известия": предварительной причиной крушения SSJ 100 назвали ошибку установки датчиков

Предварительной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье назвали ошибку установки датчиков

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Предварительной версией крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могла стать неправильная установка датчиков угла атаки в ходе тяжелой формы техобслуживания (c-check), сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Так, один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив нормы руководства по эксплуатации, мог установить только два из четырех датчиков. При этом их отклонение составило примерно в пять градусов. Это привело к тому, что при наборе высоты система защиты, которая должна предохранить самолет от выхода на режимы сваливания, активировалась несвоевременно. В итоге именно она и направила Superjet вниз.

Источник пояснил, что времени на распознание этой ошибки у пилотов не было. Обойти систему не позволило бы и полное отклонение сайдстика (ручки управления) на себя.

"Если допущена ошибка при монтаже, они (датчики угла атаки. – Прим. ред.) передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно", – объяснил собеседник газеты.

Он также обратил внимание, что перед вылетом судно проходило регламентное техническое обслуживание, а обернувшийся трагедией полет носил тестовый характер. В настоящее время специалисты выясняют, на каком именно этапе могла быть допущена ошибка и кто конкретно осуществлял эту работу. Источник отметил, что официальные выводы будут сделаны после завершения расследования, однако уже в настоящий момент есть веские основания полагать, что к крушению привел человеческий фактор.

Собеседник агентства также назвал Superjet хорошим самолетом, за всю историю полетов которого не было зафиксировано ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Однако, как и любой другой самолет, лайнер "не прощает ошибок", добавил он.

В свою очередь, авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с Агентством "Москва" призвал СМИ подождать с выяснением причин крушения самолета.

"Если честно, все что угодно могло стать причиной, понятия не имею. Что на самом деле произошло и, более того, – не хочу ни подтверждать, ни опровергать эту версию (что причиной крушения стала неправильная установка датчиков угла атаки. – Прим. ред). Я думаю, версий еще будет много, особенно с учетом того, что все они исходят из каких-то анонимных источников", – подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что изначальной версией о причине падения самолета был отказ обоих двигателей.

Собеседник журналистов обратил внимание, что в связи с произошедшим была создана комиссия, в рамках которой квалифицированные специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе над установлением обстоятельств случившегося.

Гусаров рекомендовал дождаться результатов экспертизы и расследования. Он подчеркнул, что в этом вопросе важно дойти до истины, чтобы предотвратить повторение подобных происшествий в будущем. Такую позицию эксперт назвал главным принципом в авиации.

"Нужно подождать, когда специалисты разберутся и с доказательствами нам предъявят результаты расследования, а это всегда публично, такой закон гражданской авиации, чтобы все знали, что произошло, и предприняли все шаги к не повторению такого события. Так что давайте подождем", – резюмировал Гусаров.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

Спустя некоторое время МАК приступил к расшифровке и анализу информации, записанной на бортовых регистраторах самолета. Работы проводятся на базе лаборатории комитета.

Записи черных ящиков разбившегося Superjet 100 переданы для расшифровки

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