МАК приступил к расшифровке бортовых регистраторов упавшего в Подмосковье SSJ 100

Фото: mak-iac.org

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу информации, записанной на бортовых регистраторах самолета Sukhoi Superjet, который потерпел крушение в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, работы проводятся на базе лаборатории комитета. При этом в МАК обратили внимание, что сейчас рано говорить о каких-либо сроках завершения расследования этого происшествия.

"В связи с поступающими запросами средств массовой информации сообщаем, что комиссия МАК по расследованию не имеет правовых оснований разглашать информацию о ходе расследования в публичном поле до его завершения", – подчеркнули в комитете.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

СМИ сообщали, что возможной причиной падения Sukhoi Superjet мог послужить человеческий фактор. Эта догадка основывается на том, что к двум предыдущим крушениям SSJ, которые произошли в Индонезии в 2011 году и в аэропорту Шереметьево в 2019 году, привело именно это.