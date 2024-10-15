В Мали погиб командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер"

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В Мали во время выполнения боевого задания погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Михаил Приходько (позывной Майкл). Об этом сообщила пресс-служба военной компании.

"В тот день маневренная группа 9 ШО, выполняя боевую задачу, столкнулась с превосходящими силами террористов. Майкл принял решение о незамедлительном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее", – указано в сообщении.

Согласно заявлению компании, благодаря действиям командира удалось не допустить прорыва боевиков из окружения. Сам же Приходько лично уничтожил восемь террористов, но скончался от полученных ран. Его удостоят звезды Героя ЧВК "Вагнер" посмертно.

В июле группа боевиков из тысячи человек напала на российских бойцов в Мали. С 22 по 27 июля бойцы под руководством Сергея Шевченко (позывной Пруд) в районе населенного пункта Тин-Заутин вели бои с членами группировки "Аль-Каида в Сахеле" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена) и боевиками из "Координационного движения Азавад". Шевченко погиб в боестолкновении.

По информации СМИ, глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) планировал атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали с 2023 года.