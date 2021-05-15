Возбуждено уголовное дело после схода вагонов с рельсов под Самарой

Фото: epp.genproc.gov.ru

После схода грузовых вагонов с рельсов в Самарской области следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи "Нарушение правил безопасности движения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с рельсов сошли 16 грузовых вагонов на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги. Сообщение о случившемся поступило в субботу в 14:31. В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети.

Ранее сообщалось о задержании трех поездов дальнего следования сообщением Мурманск – Москва из-за схода грузовых вагонов на участке пути в Карелии. Известно, что сход вагонов случился на станции Заделье под Кондопогой.