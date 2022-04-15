Воронка образовалась после хлопка у детской площадки в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хлопок произошел рядом с детской площадкой во дворе жилого дома на северо-западе Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Возле детской площадки на улице Паршина произошел хлопок с образованием воронки размером 50 на 50 сантиметров", – рассказал собеседник информагентства.

По словам представителя экстренных служб, хлопок произошел примерно в 20 метрах от детской площадки.

Предварительно сообщается, что причиной чрезвычайного происшествия стало короткое замыкание подземного силового кабеля.

В ноябре 2020 года на детской площадке на юго-востоке Москвы взорвалась бочка с клеем. Инцидент произошел в связи с ремонтом около дома 31 на Рождественской улице. Пострадал один человек.

