Названа вероятная причина крушения вертолета в Красноярском крае

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Названа наиболее вероятная причина крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в Красноярском крае. Западно-Сибирская транспортная прокуратура склоняется к версии вины экипажа, сообщает РИА Новости.

При этом следствие проверяет все версии произошедшего, в том числе качество авиатоплива, состояние законности использования посадочных площадок, организация движения со стороны диспетчеров и соблюдение труда и отдыха экипажа.

Проверку технического состояния, а также техобслуживания судов и подготовки летчиков ведет уже Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в Туруханском районе на северо-западе края 4 августа. Один вертолет ударил лопастями по грузу, перевозимому на внешней подвеске другого – взлетевшего чуть ранее.

Все находившиеся на борту первого вертолета погибли. Это три члена экипажа и 15 пассажиров, в том числе вахтовые рабочие дочернего общества "Роснефти".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ространснадзор проведет проверку компании-оператора. Расследованием катастрофы занялись и в самой авиакомпании.