В Перу автобус упал с обрыва в реку, 10 человек погибли

Фото: AP Photo/Martin Mejia

В Перу автобус упал с обрыва в реку Римак, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 25 получили различные ранения. Об этом сообщает издание La Republica со ссылкой на начальника отдела охраны дорог национальной полиции Перу полковника Виктора Меза Фарфана.

Уточняется, что 12 из 25 пострадавших были доставлены в ближайшую больницу для оказания медпомощи.

ДТП произошло в понедельник, 10 апреля, в 2:30 по местному времени (10:30 по Москве), в районе провинции Уарочири. Автобус ехал из города Уануко в сторону Лимы.

Транспортная компания Guadalupe, которой принадлежит автобус, заявила, что авария произошла из-за того, что автобус задел грузовик. В результате водитель автобуса потерял управление, и он вылетел с обрыва в реку. Однако в этом районе не обнаружили ни одного пострадавшего грузовика или другого автомобиля.

Водителя автобуса доставили в полицейский участок для установления причины ДТП.

Ранее сообщалось, что пять человек получили травмы и ранения в результате обрушения четырехэтажного дома в центре Марселя во Франции. По предварительной версии, здание обрушилось из-за взрыва, причина которого еще не установлена.

Позже спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в Марселе дома тело шестого погибшего. Из-за происшествия были эвакуированы порядка 200 жителей соседних домов.

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