Полковнику МВД Дагестана предъявили обвинение в даче взятки

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Полковнику МВД Дагестана Магомеду Хизриеву предъявили обвинение в даче взятки в размере 2 миллионов долларов. Об этом заявил следователь по делу Хизриева, передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ и ГУСБ МВД 5 июня задержали в столице начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда Хизриева.

Хизриева подозревают в попытке купить свое назначение на пост главы МВД республики, дав взятку в размере двух миллионов долларов через цепочку посредников.

По версии правоохранителей, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам указанную сумму. При этом оговоренная сумма взятки составляла шесть миллионов долларов. За эти деньги Хизриев надеялся занять более высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов.