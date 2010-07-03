Поезда на серой ветке метро ввели в график

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Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график",− сказано в сообщении метрополитена.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 мая 2019 г.



Ранее москвичей и гостей столицы предупредили о задержках поездов на южном участке серой ветки метро. Сбой был связан с падением на рельсы пассажира, пояснили представители подземки.