Москва онлайн: каким будет VI Международный музыкальный фестиваль имени Чайковского

Фото: mk.mosreg.ru

8 июля в "Башмет-центре" состоится пресс-конференция, посвященная VI Международному музыкальному фестивалю имени Чайковского.

Фестиваль пройдет с 31 июля по 9 августа в Музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину. Программа будет посвящена 180-летию со дня рождения великого композитора, в нее войдут танцевальные, музыкальные и театральные номера. В этом году среди главных участников форума Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Николай Цискаридзе и другие.

Все концерты пройдут в формате open air. На большой поляне будет установлена концертная площадка на 600 посадочных мест.

Подробнее об особенностях мероприятия расскажут:



художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет;

министр культуры Московской области Елена Харламова;

глава Клинского муниципального района Алена Сокольская;

художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман;

художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов;

ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе;

советник губернатора Московской области Нармин Ширалиева;

художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман;

пианист, президент межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" Денис Мацуев.

Смотрите трансляцию 8 июля в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.