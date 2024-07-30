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30 июля, 03:57

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Кобахидзе: конфликт на Украине завершится в 2025 году

Премьер Грузии заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Фото: ТАСС/REUTERS POOL/IRAKLI GEDENIDZE

Конфликт на Украине завершится в 2025 году, что станет поводом для изменения отношений между США и Грузией. Такой прогноз сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил в интервью телекомпании "Имеди".

Кобахидзе высказался, что завершение конфликта станет главным фактором для перезагрузки отношений Грузии и США, независимо от того, будет ли в Белом Доме администрация демократов или республиканцев. Он назвал это "поводом для оптимизма".

Ранее Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят ее "украинизации". По его словам, члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины.

Он также заявлял, что в случае победы оппозиции на осенних выборах, Грузия в считанные дни станет "вторым фронтом" против России.

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