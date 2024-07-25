Премьер Грузии заявил о риске открытия второго фронта против РФ при победе оппозиции

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Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет "вторым фронтом" против России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Что касается опасностей – если теоретически представить себе приход к власти коллективного "Национального движения" например, к ноябрю, после выборов, я вам гарантирую, что не через два-три месяца, а через несколько дней Грузия станет вторым фронтом", – приводит его слова телеканал "Рустави 2".

По его мнению, подобное развитие событий можно гарантировать на основе имеющейся информации и опыта прошлого.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" объединилась с партией "Стратегия Агмашенебели" и создала новое политическое объединение под названием "Единство ради спасения Грузии".

Ранее Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят ее "украинизации". По его словам, члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины.

В октябре прошлого года СГБ сообщала, что в Грузии хотят начать "евромайдан" наподобие украинских массовых протестов 2014 года, которые в результате переросли в госпереворот. В госбезопасности утверждали, что эти мероприятия готовит группа лиц, к которой причастен бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе, уехавший недавно на Украину.