Счетная палата РФ выявила проблемы с изъятым у коррупционеров имуществом

Счетная палата России (СП РФ) выявила низкую эффективность использования конфискованного по коррупционным делам имущества. Об этом говорится в официальном отчете ведомства.

По результатам проверки выяснилось, что доля вовлечения конфискованного имущества в хозяйственный оборот не превышает 8%. В связи с этим государственный бюджет недополучает потенциальные доходы.

В отчете указано, что эффективному учету и использованию изъятого имущества мешают системные проблемы и законодательные ограничения. По мнению аудиторов, процесс передачи имущества от судебных приставов к Росимуществу недостаточно урегулирован. Срок предъявления исполнительных листов составляет три года, а имущество часто передается с уже наложенными арестами и запретами, что мешает оформить право государственной собственности.

Также большая часть объектов остаются во владении третьих лиц и передаются без фактического доступа и необходимых документов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер по противодействию коррупции. Согласно тексту документа, был утвержден прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.