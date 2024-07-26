Камала Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

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Вице-президент США Камала Харрис зарегистрировалась в TikTok и опубликовала первое видео после того, как объявила о своем участии в предвыборной гонке.

По ее словам, она узнала, что в последнее время стала чаще выплывать в рекомендациях TikTok, поэтому решила создать свой аккаунт на этой платформе. Первое видео Харрис разместила вечером 25 июля. За 11 часов оно набрало 4,9 миллиона просмотров, а также 1,2 миллиона лайков и свыше 71 тысячи комментариев.

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в президентских выборах после того, как действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил в качестве своей замены кандидатуру вице-президента США.

Харрис также разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию. При этом в ведении кампании вице-президенту США будет помогать Байден.

Дебаты между экс-президентом США Трампом и Харрис намечены на 10 сентября. Как писала пресса, Трамп был против того, чтобы площадкой для мероприятия был канал ABC News, отдавая предпочтение Fox News. Позже он согласился на дебаты с Харрис на любой площадке.

