Явлинский решил не участвовать в выборах президента РФ в 2024 году

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в марте следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Явлинского Игоря Яковлева.

Он заявил, что необходимым условием для участия Явлинского в выборах была широкая общественная поддержка. В связи с этим был организован неформальный сбор подписей среди граждан РФ в поддержку основателя партии "Яблоко".

Для участия Явлинского в выборах необходимо было собрать 10 миллионов подписей, однако в общей сложности фракции удалось собрать порядка 1,3 миллиона подписей.

Ранее сообщалось, что в Москве начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году. Площадки будут работать каждый день с 16:00 до 20:00.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер страны объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина