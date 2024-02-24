24 февраля, 16:47Политика
Премьер Словакии отверг идею "железного занавеса" между Россией и Западом
Фото: ТАСС/АР/Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что возвращение железного занавеса между Россией и Западом никому не поможет. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Фицо, Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях с каждым, кто также в них заинтересован, вне зависимости от страны.
"Мы должны отношения с Россией стандартизировать. Или вы что хотите? Натянуть железный занавес снова? Кому это поможет? Что из этого будет хорошего?" – отметил Фицо.
Ранее премьер-министр Словакии заявил, что Украине придется отдать России часть территории для прекращения конфликта. По его мнению, конфликт должен закончиться очень болезненным компромиссом.
До этого, в ноябре 2023 года новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.
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