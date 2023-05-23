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23 мая, 22:35

Политика

Адвокат оценила слова Медведева о компенсациях США за разрушения "Севпотока" и Артемовска

Фото: телеграм-канал "ЧВК ВАГНЕР в Telegram"

У России есть возможность получить от США компенсации за разрушение "Северных потоков", Артемовска и Мариуполя. Таким образом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Несмотря на то, что компенсации от США будет добиться сложно, а именно выставить счет напрямую, РФ может восстановить инфраструктуру за счет замороженных в стране американских средств, заявила адвокат.

"В случае, если Россия сочтет желательным для себя за счет этих американских активов восстановить инфраструктуру, разрушенную с помощью денег США и оружия, которое они поставляли на Украину, она это сделает", – сказала Ярмуш.

Как ранее заявил Медведев, США должны возместить РФ не только ущерб, но и вложить средства в восстановление инфраструктуры новых российских регионов. Политик подчеркнул, что города были разрушены за счет средств американских властей, поэтому возмещение ущерба будет справедливым.

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