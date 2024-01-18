Россия убедилась, что верить Западу нельзя – Лавров

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Российская Федерация полностью избавилась от заблуждений относительно западных стран после начала спецоперации и знает, что верить им нельзя. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Какие-то иллюзии, если они еще оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит, – все эти иллюзии улетучились окончательно", – цитирует его ТАСС.

Западные государства показали, что планируют "жить за счет других и быть умнее всех остальных", пояснил Лавров, добавив, что из-за всесторонней агрессии Запада против РФ россияне поняли, как жить дальше.

Ранее глава МИД заявил, что проведение спецоперации сплотило российское общество как никогда, а также помогло его очищению от людей, не ощущавших свою причастность к русской истории и культуре.

До этого Владимир Путин подчеркнул, что одержать победу над россиянами невозможно, так как страна всегда защищала свои интересы. Президент добавил, что те, кто пытается предать традиции собственного народа, заранее потерпели неудачу.



Лавров заявил, что Запад ведет войну против России