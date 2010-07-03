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18:42

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

политика

18:42

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Фото: depositphotos/mariakarabella

Советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились об обмене пленными. Он должен быть закончен в течение месяца.

Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко, сообщает РИА Новости.

Встреча помощников и советников стран "нормандского формата" состоялась в Париже 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об обмене "10 на 10" или "15 на 15".

"Мы не замыкаемся на определенном круге людей. Наша задача – получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован", – сказал Пристайко.

Стороны договорились о прекращении огня, разминировании в Станице Луганской и еще на двух предварительно согласованных участках. Также они обсудили инициативы по облегчению социально-экономических связей с ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор. Президенты обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых лиц. Обмен незаконно удерживаемыми лицами предусмотрен Минскими соглашениями.

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