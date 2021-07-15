Рада утвердила отставку Авакова

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Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД. Такое решение поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Владимир Зеленский предложил на его место председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Фракция поддержала предложение аплодисментами. Голосование о назначении на должность главы МВД назначено на 16 июля.

Ранее глава министерства внутренних дел Украины подал заявление о своем уходе в отставку. Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел Украины с 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года.

Он последний из двух министров, который оставался в кабмине после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.