В Совфеде оценили заявление Трампа об отношениях России и США

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Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы в США 2016 года.

По его словам, американский лидер в своей предвыборной кампании не раз заявлял о желании и готовности улучшить отношения с Россией, но его победа и внутриполитическая ситуация не позволили ему это сделать.

"Это было видно по последствиям последней встречи Трампа с Путиным в Хельсинки", – цитирует Морозова RT. Он подчеркнул, что администрация Белого дома пыталась делать шаги навстречу российской стороне, но это "подавлялось" американскими СМИ.

Сенатор уверен, что расследование Мюллера помешало Трампу выстроить конструктивные отношения с Владимиром Путиным, он считает, что ситуация меняется, и у президента США появится шанс вернуться к своим предвыборным обещаниям.

"Охота на ведьм" в виде комиссии по расследованию Мюллера завершена. Поэтому у Трампа есть все возможности вернуться к тем своим пожеланиям улучшить отношения с Россией", – заключил он.

Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что на отношения США и РФ негативнее всего повлияло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен ко взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

Адвокаты президента заявили, что после расследования, которое длилось 17 месяцев, показаний примерно 500 свидетелей, выдачи 2800 повесток в суд, выполнения почти 500 ордеров на обыск и изучения более 1,4 миллиона страниц документов стало очевидно, что уголовного правонарушения не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.

