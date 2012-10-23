В музее Пушкина пройдет концерт, посвященный Царскосельскому лицею

В концертном зале государственного музея А. С. Пушкина 25 октября пройдет концерт, посвященный 201-й годовщине открытия Царскосельского лицея.

В программе солирует Лариса Новосельцева, автор и исполнитель некоммерческого просветительского проекта "Возвращение. Серебряный век".

Исполнительница прочитает стихи, а также споет песни и романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Ахмадулиной и других поэтов. Автор музыки к этим текстам - сама Лариса Новосельцева, а также Исаак Шварц и Михаил Яковлев.

Также солистка исполнит песни Окуджавы, Галича, Высоцкого и других авторов. Музыкально-поэтическая композиция "Поедем в царское село" начнется в 18.30. Вход свободный.