На ВДНХ в дни празднования 80-летия выставки поженятся 60 пар

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во Дворце бракосочетания на ВДНХ в дни празднования 80-летия выставки пожениться планируют 60 пар, сообщает Агентство "Москва".
Все молодожены, которые зарегистрируют брак 1 августа, примут участие в праздничной лотерее. Одна из пар сможет посадить фамильное черешневое дерево в Саду молодоженов.
Также новым семьям в этот день подарят сертификаты на посещение мероприятий ВДНХ и другие сувениры. Их ждет торжественный запуск воздушных шаров.
ВДНХ отметит свое 80-летие с 1 по 4 августа. В эти дни на территории выставки пройдет более 50 мероприятий. В юбилейном концерте 1 августа примут участие Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Концерт состоится на главной сцене и будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи.
2 августа на главной сцене сыграют Markscheider Kunst и "Несчастный случай". Возле павильона № 1 "Центральный" выступит Президентский оркестр РФ. 3 августа на сцену выйдут симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и оркестр "Мосбрас", Uma2rman. 4 августа выступят оркестр Ska-Jazz и группа IOWA.
Для детей будет работать несколько игровых зон. На арке главного входа посетители смогут наблюдать 3D-шоу, главной темой которого станет создание выставки. На павильонах Центральной аллеи, скульптурной композиции "Рабочий и колхозница" и на цветочном партере у фонтана "Дружба народов" загорится праздничная подсветка.
В "Москвариуме" состоится красочный парад. Его участники пройдут по ВДНХ в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. В акробатическом шоу примет участие более 30 театральных и цирковых артистов.
Возрождение ВДНХ. Как менялся облик главной выставки страны
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