Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи

Ребенок весом 5,4 килограмма родился в Балашихе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
В Балашихинский роддом была доставлена 31-летняя женщина. Благодаря истории болезни врачи определили, что у женщины эта уже вторая беременность. Два года назад она родила малыша весом 4,2 килограмма.
"Во вторую беременность УЗИ выявило крупный плод, но то, что малыш родится таким богатырем, для врачей стало неожиданностью", – рассказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.
Как уточняется, вторые роды прошли без осложнений. Акушерки родильного дома приложили все усилия, чтобы у женщины не произошло повреждения родовых путей. Сейчас новорожденный чувствует себя хорошо, его и маму планируют выписать в срок.
Ранее стало известно, что в 2018 году большинству женщин, родивших первенца, было 26 лет. Второго ребенка чаще всего рожали женщины в 30 лет, говорилось в данных Росстата. Как утверждают эксперты, средний возраст, когда женщина рожает ребенка, в целом по стране постепенно увеличивается.
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