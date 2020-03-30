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Общество

08:54

Названы отрасли в РФ с наибольшим числом созданных рабочих мест

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидером по наибольшему количеству рабочих мест стала сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов, передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, данная сфера предоставляет 300,9 тысячи рабочих мест. Следом идут отрасли обрабатывающих производств (232,2 тысячи), строительства – 173,2 тысячи, образования – 146,4 тысячи.

Пятерку замыкает сфера обеспечения военной безопасности и соцобеспечения. В этой области создано 139,7 тысячи рабочих мест. Всего в 2019 году в России было создано 1,98 миллиона рабочих мест.

Ранее россияне назвали главные критерии работы мечты, среди которых фигурируют высокая зарплата, стабильность, хороший коллектив, удобное расположение офиса и близость места работы к дому.

В феврале исследование сервиса управления бизнесом "Мегаплан" показало, что на работе несколько раз в неделю задерживаются более половины сотрудников и руководителей компаний. Порядка 20% работников остаются на рабочем месте дольше положенного времени ежедневно.

Причина сверхурочной работы, по словам опрошенных, – большое число задач, которые не удается завершить за трудовой день. Некоторые менеджеры объяснили это особенностями процессов в компании.

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