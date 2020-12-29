В Москве от коронавируса вылечились более 615 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 5 626 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице выздоровели еще 5 626 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 615 396", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

"Мосгорсправка": условия для донорства

В России за прошедшие сутки выявили 27 787 новых случаев коронавируса. В 3 748 из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.