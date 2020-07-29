Грозовой фронт пришел в Москву

Гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду пришла в Москву. В пресс-службе Главного управления МЧС по городу предупредили, что сложные погодные условия сохранятся на всю ночь.

Согласно прогнозам Росгидромета, ливневые дожди и местами грозы продержатся в Москве вплоть до 3:00 четверга, 30 июля. Температура воздуха будет удерживаться в пределах 19–21 градуса тепла.

Столичные спасатели попросили горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте в связи с опасной погодой. Если же есть такая необходимость, то следует неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

Кроме того, власти Москвы обратились к владельцам ресторанов и кафе с призывом временно ограничить работу летних веранд. В департаменте торговли и услуг также заявили о необходимости закрепить шаткие конструкции и закрыть зонты.

Согласно данным Гидрометцентра России, в четверг, 30 июля, воздух в Москве прогреется днем до 22–24 градусов тепла. Ожидается небольшой дождь, скорость ветра будет варьироваться в пределах от 5 до 10 метров в секунду.

