Москвичей предупредили о дожде и облачной погоде 29 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 29 марта, в Москве ожидается облачная погода с дождем. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться от 8 до 10 градусов, а в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Скорость восточного и юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что высокое половодье в Московском регионе продлится до выходных, 1 и 2 апреля.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал москвичам, когда лучше переобувать автомобиль. По его словам, рецидивы холода в столице еще будут, на этой неделе это не последняя волна.

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 29 марта

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