Медик рассказал о способах повысить давление при гипотонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров рассказал, как поднять давление при гипотонии – состоянии, когда у человека давление ниже нормальных цифр, сообщает сайт "Аргументы и факты".
При низком артериальном давлении необходимо соблюдать режим питания: есть регулярно, не менее пяти раз в день. Также следует пить больше воды. Соленые и пряные блюда ускоряют кровообращение, тонизируют сосудистую систему. Однако такие продукты не подходят людям с хроническими заболеваниями почек.
Нормальное давление поддерживают кофеиносодержащие напитки: натуральный кофе и черный чай. Сладости нормализуют сахар в крови и активизируют обменные процессы.
Фрукты и овощи насыщают организм витаминами и повышают иммунитет. Мясо и рыба жирных сортов восполняют недостаток питательного жира в организме посредством увеличения холестерина в крови.
Для стимуляции работы головного мозга полезны жиры и аминокислоты, содержащиеся в орехах и сухофруктах.
Народная медицина предлагает экстракт корня женьшеня или корня элеутерококка. Прикладывание к голове смоченного в холодной воде полотенца тонизирует сосуды головного мозга.
При этом следует понимать, что резкий скачок артериального давления может привести к еще большему ухудшению состояния человека и риску его гибели, так как сосуды не успеют перестроиться и отреагировать должным образом. Уровень артериального давления для каждого человека индивидуален – от 90/60 до 120/80.
Ранее специалисты назвали холодец лучшей альтернативой пищевым добавкам с коллагеном. Это блюдо готовится из продуктов, содержащих много хрящевой соединительной ткани.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: