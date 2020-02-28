Медик рассказал о способах повысить давление при гипотонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров рассказал, как поднять давление при гипотонии – состоянии, когда у человека давление ниже нормальных цифр, сообщает сайт "Аргументы и факты".

При низком артериальном давлении необходимо соблюдать режим питания: есть регулярно, не менее пяти раз в день. Также следует пить больше воды. Соленые и пряные блюда ускоряют кровообращение, тонизируют сосудистую систему. Однако такие продукты не подходят людям с хроническими заболеваниями почек.

Нормальное давление поддерживают кофеиносодержащие напитки: натуральный кофе и черный чай. Сладости нормализуют сахар в крови и активизируют обменные процессы.

Фрукты и овощи насыщают организм витаминами и повышают иммунитет. Мясо и рыба жирных сортов восполняют недостаток питательного жира в организме посредством увеличения холестерина в крови.

Для стимуляции работы головного мозга полезны жиры и аминокислоты, содержащиеся в орехах и сухофруктах.

Народная медицина предлагает экстракт корня женьшеня или корня элеутерококка. Прикладывание к голове смоченного в холодной воде полотенца тонизирует сосуды головного мозга.

При этом следует понимать, что резкий скачок артериального давления может привести к еще большему ухудшению состояния человека и риску его гибели, так как сосуды не успеют перестроиться и отреагировать должным образом. Уровень артериального давления для каждого человека индивидуален – от 90/60 до 120/80.

Ранее специалисты назвали холодец лучшей альтернативой пищевым добавкам с коллагеном. Это блюдо готовится из продуктов, содержащих много хрящевой соединительной ткани.