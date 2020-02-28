Холодец назван лучшей альтернативой пищевым добавкам с коллагеном

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Специалисты рассказали о пользе коллагена для организма, а также о том, как и в каком виде его предпочтительнее принимать. Руководитель центра инновационных технологий омоложения, врач-дерматолог и косметолог Александра Гонт сообщила, что восполнить коллаген можно множеством способов, передает News.ru.
По ее словам, коллаген в жидком виде или в капсулах бывает трех видов: морской, растительный и животный. Гонт подчеркнула, что лучше всего усваивается морской коллаген.
Специалист отметила, что для получения видимого эффекта коллаген нужно принимать не менее трех месяцев. Также важно соблюдение режима – лучший эффект будет, если принимать коллаген за полчаса до еды.
"Коллаген, принимаемый перорально, в первую очередь попадет в суставы, кости, сосуды и другие важные зоны. Кожа же находится далеко от основных органов и систем. Поэтому, чтобы вещество оказалось там, его нужно выпить очень много", – пояснила специалист.
По словам профессора и заведующего кафедрой химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ Сергея Курбатова, наиболее простой способ насытить организм коллагеном – есть холодец. Так как это блюдо готовится из продуктов, содержащих много хрящевой соединительной ткани, то оно, по словам профессора, поставляет необходимые дозы этого белка в организм.
"Молекула коллагена состоит из нескольких аминокислот и так называемых строительных блоков. Под действием высокой температуры она теряет свою целостность и распадается. По отдельности каждое из этих веществ усваивается легче. Еще одна причина – натуральный продукт содержит более богатый состав аминокислот, чем таблетированный коллаген", – сказал Курбатов.
Ранее медик рассказала, какие болезни можно скорректировать питанием. Выяснилось, что ряд жалоб на ЖКТ и боли в различных местах можно излечить с помощью спокойного образа жизни и соблюдения индивидуально подобранной диеты.
Из-за употребления в пищу вредных и жирных продуктов организм выбрасывает в кровь триглицериды, что увеличивает риск заболевания сердца и сосудов, а также снижает эластичность сосудов, что в свою очередь приводит к скачкам артериального давления. Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо придерживаться здорового рациона.
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