Большая премьера на Москве 24: "Ночная смена" выходит в эфир

Фото: "Москва Медиа"

С 2 марта каждый будний день сразу после полуночного выпуска новостей Москва 24 будет предлагать зрителям немного сбавить темп, забыть про Трампа, коронавирус, курс доллара и поговорить вместе с авторами "Ночной смены" о простом и насущном – о том, о чем разговаривают друзья.

Какой сериал посмотреть? В какой ресторан сходить? Какую игрушку скачать в App Store? И кто в конце концов лучше выступил на "Оскаре"-2020 – Билли Айлиш или Эминем?

"Ночь – время глубоких размышлений, возможность пообщаться со своей аудиторией более откровенно и менее формально, – говорит главный продюсер "Москва Медиа" Дмитрий Грачев. – "Ночная смена" – это территория мнений, площадка, где ведущие канала вместе со зрителями и экспертами пытаются разобраться в том или ином культурном явлении в прямом эфире".

"Основной уклон в первое время мы делаем на кино и сериалы. Сейчас их выходит огромное количество, и "Ночная смена" станет хорошей платформой для обсуждения, ведь эта тема актуальна не только для кинокритиков, но и для любого жителя мегаполиса", – добавляет он.

Сверхзадача – чтобы зрители после просмотра смогли обсудить поднятую тему на следующий день, поддержать разговор компетентным мнением.

"Ночная смена" будет выходить каждый будний день в 00:15. Следите за эфиром!