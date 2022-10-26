Карту болельщика можно будет оформить дистанционно с марта 2023 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал о введении возможности удаленного оформления карты болельщика с 2023 года, передает ТАСС.

"С марта 2023 года у нас будет обеспечена возможность по оформлению карты болельщика в полностью дистанционном формате", – заявил специалист.

Дубынин добавил, что до конца 2022 года россиянам предложат сервис по оформлению карты с помощью биометрии, которую граждане РФ по закону сдают в банках. Кроме того, в России запустят мобильное приложение для болельщиков со всеми необходимыми услугами.

В настоящий момент карты болельщика (Fan ID) оформляются через заявку с фотографией на портале госуслуг. Впоследствии потребуется лично посетить многофункциональный центр.

Дмитрий Дубынин подчеркнул, что карты болельщиков оформили уже 65 регионов. Ожидается, что до конца 2022 года техническую возможность предоставления услуги проработают еще в 10 регионах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об электронных паспортах болельщиков 30 декабря 2021 года. В настоящий момент данная система применяется на пяти российских стадионах.

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