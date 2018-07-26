Более 78 тыс российских семей начали получать выплаты за первого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ежемесячные выплаты на первого ребенка к 1 июня направлено 1,9 миллиарда рублей. В 2018 году на государственную поддержку семей, в которых родился первый ребенок, планировалось направить из федерального бюджета 21,4 миллиарда рублей. Однако расходы оказались ниже запланированных, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты РФ.
К 1 июня за выплатой обратились 78,2 тысячи семей. Оставшиеся средства эксперты предлагают распространить на семьи, в которых родились вторые и последующие дети, чтобы стимулировать рождаемость.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать материнский капитал для покупки, строительства или расширения дачи. В документе уточняется, что с момента запуска программы в 2007 году обладателями сертификатов на материнский капитал стали более 7,3 миллиона семей. При этом распорядились финансами только 54,3 процента их получателей. Большинство вложили эти средства в улучшение жилищных условий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: